الدولار يستقر قرب أدنى مستوى له في 3 أسابيع

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استقر الدولار قرب أدنى مستوى له في 3 أسابيع، الثلاثاء، بعد صدور بيانات أميركية ضعيفة مساء الاثنين الماضي، لكن ارتفاع عوائد أدوات الخزانة الأميركية حال دون حدوث موجة بيع.

وبحسب وكالة رويترز، استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، إلى حد كبير مسجلًا 95.11 بما يزيد قليلًا عن أدنى مستوى له في 3 أسابيع الذي بلغه الأسبوع الماضي عند 94.92.

وظل اليورو تحت ضغط أمام الدولار الأميركي ليقبع قرب 1.1573 دولار، بعدما وقعت الحكومة الإيطالية على ميزانية توسعية لعام 2019 من شأنها أن تضع نهاية لمواجهة مع الاتحاد الأوروبي بسبب الامتثال لقواعده.

ولكن العملة الأوروبية الموحدة ارتفعت أمام الفرنك السويسري، بما يشير إلى شهية للمخاطرة تدعم أصول منطقة اليورو.