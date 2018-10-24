الدولار ينخفض أمام عملات الملاذ الآمن

المواطن - متابعة
استعاد الدولار بعض الخسائر التي مُني بها في وقت سابق مع انحسار هبوط الأسهم الأميركية، لكنه ظل منخفضًا أمام عملات الملاذ الآمن الأخرى.
وانخفض الدولار 0.32% مقابل العملة اليابانية إلى 112.45 ين، وانخفض 8 نقاط أساس مقابل الفرنك السويسري، وجرى تداوله في أحدث قراءة عند 0.995 فرنك.
وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة تضم 6 عملات بنحو 10 نقط أساس خلال اليوم ليجري تداوله في أحدث تعاملات عند 95.927.
مختارات
مفاتيح النجاح في يد ولي العهد محمد بن سلمان تُحوّل الرمال ذهبًا
تحدث عنها ولي العهد قبل أسبوعين.. مبادرة مستقبل الاستثمار تشهد الصفقة الرائعة