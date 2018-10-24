الدولار ينخفض أمام عملات الملاذ الآمن

الدولار ينخفض أمام عملات الملاذ الآمن

2018/10/24
الساعة 1:22 صباحًا
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

استعاد الدولار بعض الخسائر التي مُني بها في وقت سابق مع انحسار هبوط الأسهم الأميركية، لكنه ظل منخفضًا أمام عملات الملاذ الآمن الأخرى.

وانخفض الدولار 0.32% مقابل العملة اليابانية إلى 112.45 ين، وانخفض 8 نقاط أساس مقابل الفرنك السويسري، وجرى تداوله في أحدث قراءة عند 0.995 فرنك.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة تضم 6 عملات بنحو 10 نقط أساس خلال اليوم ليجري تداوله في أحدث تعاملات عند 95.927.


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