الدولار ينخفض أمام عملات الملاذ الآمن

المواطن - متابعة

استعاد الدولار بعض الخسائر التي مُني بها في وقت سابق مع انحسار هبوط الأسهم الأميركية، لكنه ظل منخفضًا أمام عملات الملاذ الآمن الأخرى.

وانخفض الدولار 0.32% مقابل العملة اليابانية إلى 112.45 ين، وانخفض 8 نقاط أساس مقابل الفرنك السويسري، وجرى تداوله في أحدث قراءة عند 0.995 فرنك.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة تضم 6 عملات بنحو 10 نقط أساس خلال اليوم ليجري تداوله في أحدث تعاملات عند 95.927.