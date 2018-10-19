الرئاسة الروسية: قضية خاشقجي ستحل دون اتهامات جوفاء

المواطن - متابعة

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية مجددًا موقف بلاده الرافض للتدخل في التحقيقات الجارية بشأن اختفاء الصحفي جمال خاشقجي في تركيا مطلع الشهر الجاري، معولًا على حل هذه القضية في الإطار القانوني.

وقال بيسكوف للقناة التلفزيونية الروسية الأولى في هذا الصدد: “لا أعتقد أنه يجدر التدخل بطريقة أو بأخرى في الوضع بشأن الصحفي السعودي أو مناقشته أو تفكيكه قطعة قطعة، فالتعاون القائم بين أجهزة التحقيق التركية والدبلوماسيين السعوديين بالطبع مصدر ارتياحنا. نحن نعول أن الوضع سوف يحل من دون اتهامات جوفاء، في الإطار القانوني”.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، شدد أمس على أهمية العلاقات السعودية الروسية، لافتًا إلى أنه يجب حمايتها من أي تخريب.

وقال بوتين، خلال كلمة ألقاها في الاجتماع السنوي لمجموعة “فالداي” اليوم الخميس، إنه من الضروري انتظار نتائج التحقيق في اختفاء الصحفي السعودي في تركيا جمال خاشقجي قبل تخريب العلاقات مع المملكة العربية السعودية.

وكان خاشقجي الذي يكتب في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية ويعيش في الولايات المتحدة منذ عام 2017، قد اختفى في تركيا في 2 أكتوبر الجاري.

وطلبت المملكة من تركيا تشكيل فريق تحقيق مشترك لكشف غموض هذا الاختفاء ولا زالت التحقيقات جارية حتى الآن.