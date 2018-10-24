الرئيس يدعم الاتحاد قبل امتحان الهلال

المواطن - محمد سمعه

زار نواف المقيرن، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، تدريبات الفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك لدعم اللاعبين قبل مواجهة نادي الهلال غدًا في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان فريق الاتحاد أجرى تدريبه الأخير على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، كما ركز المدرب الكرواتي سلافين بيليتش على النواحي الفنية لدى اللاعبين.

ويسعى نادي الاتحاد لتحقيق فوزه الأول ببطولة الدوري، حيث لم ينجح في تحقيق الفوز في آخر ست جولات، وكان آخرها التعادل الإيجابي مع نادي أحد بهدف لكل فريق.

تُقام مباراة الاتحاد والهلال غدًا على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز في الرياض في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت المملكة.

يحتل الاتحاد المركز السادس عشر والأخير في ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.