الرئيس يدعم الشباب قبل اختبار الهلال

المواطن - محمد سمعه

حرص خالد البلطان رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، على حضور تدريبات الفريق الأول لكرة القدم ودعم اللاعبين قبل مواجهة نادي الهلال في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم السبت.

وتدرب الفريق الأول بالشباب على ملعب النادي الرديف تحت قيادة مدربه الروماني ماريوس سوماديكا.

وطالب سوموديكا لاعبي الشباب بالتركيز على جانب رفع معدلات اللياقة البدنية بالإضافة إلى القيام بعمليات الإحماء والتسخين تحت إشراف المعد البدني ماركال.

ودرب سوموديكا مهاجمي الشباب على التمرير من لمسة ولمستين مع التحرك السريع والصحيح وتطوير القدرات الفردية لتجاوز المدافعين.

يذكر أن نادي الشباب يحتل حاليًا المركز الخامس برصيد تسع نقاط، وتعادل الليث في مباراته بالدوري مع نادي التعاون بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الخامسة في الخامس من أكتوبر الجاري.

تولى خالد البلطان رئاسة نادي الشباب مؤخرًا بتكليف من المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، خلفًا لأحمد العقيل والذي تقدم باستقالته من رئاسة النادي.