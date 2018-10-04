الرائد سعيد بحسن ضيافة الفيحاء

المواطن - محمد سمعه

وجهت إدارة نادي الرائد، الشكر إلى إدارة نادي الفيحاء وذلك بعد استقبالهم لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد بشكل جيد.

وكان نادي الرائد اختتم تدريباته بالأمس قبل مباراة الفيحاء والتي تنطلق اليوم الخميس على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بقيادة البلجيكي بيسنيك هاسي.

وركز المدرب هاسي خلال الحصة التدريبية الأخيرة للاعبي الرائد على زيادة معدل اللياقة البدنية.

وطالب هاسي لاعبي الرائد بضرورة تحقيق نتيجة إيجابية أمام نادي الفيحاء.

وكان نادي الرائد سقط في فخ التعادل الإيجابي أمام نادي الشباب بهدف لكل فريق في الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أما نادي الفيحاء فكان هزم فريق القادسية في الجولة الرابعة برباعية مقابل هدفين.