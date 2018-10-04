الرائد يقسو على الفيحاء بثلاثية

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة الفيحاء والرائد ضمن منافسات الجولة الخامسة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بهزيمة الفريق البرتقالي بثلاثية دون رد.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في هز شباك الفيحاء بعد مرور 10 دقائق على انطلاق المباراة، عن طريق صالح الشهري، قبل أن يُضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 28، لينتهي الشوط الأول بتأخر الفريق البرتقالي بثنائية.

وحاول لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء تقليص الفارق والبحث عن هدف التعادل، إلا أن لاعبي الرائد واصلوا الضغط، ونجحوا في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 58 عن طريق اللاعب أحمد حمودان.

ورفع الرائد رصيده إلى 5 نقاط، بعد تحقيقه فوزه الأول في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، بعد التعادل في مباراتين والخسارة في أخريين، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 3 نقاط من الفوز في لقاء والهزيمة 3 مرات.