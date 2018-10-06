الرائد يُكافئ نجومه بإجازة

المواطن - محمد سمعه

أقر المدرب البلجيكي بينسيك هاسي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، منح لاعبيه راحة وإجازة لمدة ستة أيام.

وكان نادي الرائد تمكن من الفوز على فريق الفيحاء في الجولة الخامسة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بثلاثية دون رد أول أمس الخميس.

وكان الرائد فاز بثلاثية أحرزها كل من صالح الشهري هدفان وأحمد حمودان هدف.

يحتل نادي الرائد حاليًّا المركز التاسع في ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين برصيد تسع نقاط.

وبعد نهاية مباراة الوحدة والقادسية، فقد توقفت مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بسبب معسكر المنتخب السعودي الأول والذي يُقام خلال الفترة المقبلة استعدادًا للمشاركة في البطولة الرباعية الدولية.