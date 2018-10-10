الرابعة حلم السعوديين

المواطن - محمد سمعة

يعي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بقيادة مدربه الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي أهمية بطولة كأس أمم آسيا 2019 والتي تنطلق مطلع العام المقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويسعى المنتخب السعودي للفوز بالبطولة الرابعة له في تاريخ مشاركاته في بطولة كأس أمم آسيا، حيث سبق للأخضر التتويج باللقب في ثلاث مناسبات أعوام 1984 في سنغافورة وفي عام 1988 بدولة قطر وفي عام 1996 بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وسيخوض المنتخب السعودي أول مباراة له في بطولة كأس أمم آسيا أمام منتخب كوريا الشمالية في الثامن من يناير المقبل.

ومنذ عام 2007، أي منذ وصول المنتخب السعودي للمباراة النهائية بالبطولة الآسيوية لم ينجح الأخضر في الوصول إلى نهائي البطولة الآسيوية عام 2011، ولم يتمكن من الوصول إلى نهائي البطولة في عام 2015 والتي أقيمت في أستراليا.

ويرغب الأخضر في مصالحة جماهيره بعد الأداء المخيب للآمال والذي قدمه في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، حيث خسر الأخضر مباراتين أمام المنتخب الروسي بخماسية دون رد والمنتخب الأوروغواياني بهدف دون رد، بينما نجح الأخضر في تحقيق فوز وحيد فقط وكان على حساب منتخب مصر.

وجدد الاتحاد السعودي لكرة القدم في الفترة الماضية، الثقة في المدرب بيتزي من أجل تحقيق نتائج إيجابية مع الأخضر في البطولة الآسيوية وكذلك إيجاد الطموحات والأهداف للفوز بالبطولة في نهاية المطاف.

يشارك المنتخب السعودي في الدورة الرباعية والتي تنطلق بداية من الغد بلقاء منتخبي الأرجنتين والعراق.