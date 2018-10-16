الرباعية أظهرت جمال البنية التحتية

المواطن - محمد سمعة

لا شك أن النجاح الباهر والتي حققته المملكة العربية السعودية باستضافتها للبطولة الرباعية الدولية والتي انطلقت بداية من يوم الخميس الماضي، سيعود بالنفع على البلاد خلال المرحلة المقبلة.

ويُشارك في البطولة الرباعية كل من المنتخب الأرجنتيني والمنتخب البرازيلي بطلي العالم السابقين، رفقة المنتخب العراقي ومع تواجد المنتخب السعودي صاحب الأرض والضيافة.

وأثبتت البطولة الرباعية حسن البنية التحتية الرياضية والتي تتمتع بها المملكة من ملاعب عالمية مُجهزة لاستقبال الوفود والجماهير بأعداد غفيرة مع توفر كافة الإمكانيات والخدمات سواء كانت أمنية أو ترفيهية.

وبعد نجاح البطولة الرباعية، فستكون المملكة قادرة على الترشح لاستضافة أي حدث رياضي مهم خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع وجود تصريحات سابقة للمستشار تركي آل الشيخ أكد فيها أن السعودية تحلم وتخطط لاستضافة بطولة كأس العالم للأندية في كرة القدم مثل دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما أن نجاحات المملكة رياضيًا لم تتوقف عند البطولة الرباعية ولكنها أثبتت نجاحها من قبل عندما استضافت مباريات أعظم رويال رامبل في لعبة المصارعة الحرة والذي أقيم في مدينة جدة شهر أبريل الماضي.

وستستضيف المملكة في شهر يناير المقبل، السوبر الإيطالي والمقرر إقامته بين نادي ميلان ونادي يوفنتوس.

جدير بالذكر أن البطولة الرباعية ستُختتم اليوم بمباراة المنتخب الأرجنتيني ضد غريمه التقليدي منتخب البرازيل حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة، على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

كما استضاف ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض مباراة العراق والأرجنتين، أما ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة فقد استضاف مباراتي البرازيل والسعودية، والعراق والسعودية.