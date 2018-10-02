الربيعة بعد دعم الملك للمركزي اليمني: منحة ستعزز قدرات الاقتصاد

المواطن - واس

ثمّن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة الدعم المقدم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للبنك المركزي اليمني بمنحة مبلغ 200 مليون دولار أمريكي.

وقال في تصريح صحفي خص به وكالة الأنباء السعودية : إن دعم خادم الحرمين الشريفين للبنك المركزي اليمني يأتي تأكيدًا للدور الريادي للمملكة العربية السعودية لرفع المعاناة الإنسانية عن جميع الشعوب المتضررة والمحتاجة في العالم ومنها الشعب اليمني الشقيق.

وأكد أن المملكة كانت وماتزال تقدم لليمن وشعبه كل الاهتمام والدعم لما يجمع بين البلدين من روابط الجوار واللغة والدين والعلاقات الاجتماعية.

وأشار الربيعة إلى أن هذه المنحة من لدن خادم الحرمين الشريفين بالإضافة إلى ما سبق إيداعه في البنك المركزي اليمني البالغ ملياري دولار أمريكي ستسهم في تعزيز قدرات الاقتصاد اليمني وستنعكس إيجابًا على الأحوال المعيشية للمواطنين اليمنيين وتقوية العملة المحلية وتساعد في دعم التنمية والبرامج والخطط الاقتصادية لليمن.

وختم الدكتور عبدالله الربيعة تصريحه بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على ما يُبذل للشعب اليمني الشقيق من دعم اقتصادي وإغاثي وإنساني متواصل على الأصعدة كافة لتجاوز محنته الإنسانية الراهنة، راجيًا لليمن وأهله التوفيق والنجاح والاستقرار.