الربيعي: الاتفاق قادر على تخطي أي مباراة بالعزيمة

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، سعيد الربيعي استعداد فارس الدهناء جيدًا لمواجهة النادي الأهلي، مساء يوم السبت، في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال سعيد الربيعي خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الاتفاق والنادي الأهلي الذي عُقد، اليوم الخميس: “استعددنا لمباراة كبيرة، وحفزنا دعم إدارة النادي والجهاز الفني والإداري للفريق الأول”.

وتابع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، تصريحاته قائلًا: “فريقنا قادر على تخطي أي مباراة بالهمة والعزيمة”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لمواجهة نظيره الأهلي، مساء يوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على استاد الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة السادسة.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز السادس بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 8 نقاط، فيما يحتل النادي الأهلي المركز الثاني برصيد 13 نقطة.