الرقة.. أشباح مدينة وسكان محملون بالهموم

المواطن – محمد العرابي

لم يعد هناك وحش اسمه داعش يهدد أهل الرقة إلا أن وحشًا واحدًا لا يفارق كل الخارجين من الحرب في المدينة هو وحش “الفقر”.

صمت لا يحمل سلاحًا ورصاص لا يقتل دفعة واحدة يظهر في الوجوه والبيوت والشوارع والمتاجر والمستشفيات وزوايا المنازل.

العيش بسلام هو كل ما يحلم به أهالي المدينة التي دكت على يد داعش فأضحت شبح مدينة تعاني الفقر ومساكنها الموحشة محض ركام متهاو.

على الرغم من طرده خارج المدينة لا يزال تنظيم “داعش” الإرهابي قادرا على خلق الرعب في نفوس أهالي جارة الفرات من خلال اعتداءات متكررة تشنها خلاياه النائمة على غفلة من أهل المدينة.

مخاوف من عودة التنظيم

لا تزال الحواجز الأمنية ودوريات التفتيش تعم شوارع الرقة حول المرافق العامة والمداخل تحتشد قوات سوريا الديمقراطية التي تقوم بالتدقيق والنظر في الهويات في إجراءات صارمة توحي بعدم الخلاص بعد من أنياب وحوش داعش المتربصة للعودة إلى المدينة.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي قد تمكنت من طرد التنظيم في 17 أكتوبر العام الماضي.

بيد أن المدينة الواقعة شمال سوريا لا تزال تأن خوفًا من عودة التنظيم فالأهالي متشككون بسبب الإجراءات الأمنية الصارمة والتواجد العسكري الكثيف في احتمالية عودة داعش.

هجمات متكررة وتفجيرات يومية

لقد ظن سكان الرقة أن مدينتهم بعد أن عادت لهم ستنعم بالأمان لكنهم يعيشون الخوف في كل لحظة إذ لا يزال التنظيم يزرع العبوات الناسفة ويفجر الألغام بشكل شبه يومي.

ويخشى أهالي المدينة الذين يستيقظون كل صباح على وقع تفجيرات من إرسال أبنائهم للمدارس خوفًا من التفجيرات التي تستهدف حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان الحواجز الأمنية والآليات العسكرية وتقتل المدنيين.

وتقوم الخلايا النائمة التابعة لداعش بالقيام بهذه الهجمات في محاولة للعودة للسيطرة على المدينة التي كانت أكبر معاقلها.

وتتولى عناصر الأمن من قوات محلية وأخرى تابعة لقوات سوريا الديمقراطية تفتيش العابرين وتمنع النساء المنقبات من الدخول في إطار إجراءات احترازية خوفًا من تسلل إرهابيين متنكرين.

وتفحص الشاحنات والبضائع بأجهزة متخصصة وتسير الدوريات والعربات المصفحة في كل أرجاء المدينة بعناصر مدججين بالسلاح يخلقون خوفًا في نفوس المواطنين بدًلا من الأمن لأن وجودهم في حد ذاته مؤشر على عدم استقرار الأوضاع.

ويبقى مصير أهالي الرقة “مجهولًا” وسط هجمات خلايا داعش المتكررة على الرغم من كل الإجراءات الاحترازية فإن الأمان في المدينة لا يزال معدومًا وتنتشر ثغرات كبيرة يمكن أن تتسلل منها عناصر التنظيم لتنفيذ الهجمات وترويع السكان.

بقايا مدينة

وقد تبدو الحياة طبيعية في المدينة للوهلة الأولى فالمحال التجارية تفتح في موعدها في الصباح الباكر وتشهد الطرق والشوارع والساحات حركة نشطة بيد أن السكان لا يزالون متخوفين من عودة الكابوس عن طريق دخول التنظيم مرة أخرى.

وكانت منظمة العفو الدولية قد أشارت إلى الوضع ” الصادم” الذي تعيش فيه مدينة الرقة مشيرة إلى أن المدينة لا تزال تعاني دمارًا وصلت نسبته إلى 80 % شمل المدارس والمنازل والمستشفيات وأغلب المرافق الحيوية في المدينة فضلًا عن 30 ألف منزل مدمر بالكامل و 25 ألف منزل شبه مدمر.

أنقاض ودمار وركام في كل أنحاء المدينة فلا يكاد حي أو شارع أن يخلو من آثار الحرب لا سيما وسط المدينة التي شهدت آخر المعارك وأعنفها.

وتمتلئ زوايا أهم مستشفيات المدينة “مستشفى الرقة الوطني ” بالأجهزة التالفة والأدوات المحطمة والأسرة والكراسي المتهالكة وتتناثر الأدوية والأدوات الطبية في كل مكان.

ويمكنك أن تلمح عن بعد بقايا الجسر القديم المنهار على مقربة من مكان وقوف العبارات.

وشهدت سوريًا حربًا شرسة اندلعت في منتصف مارس 2011 وقتلت أكثر من 360 ألف شخص وتسببت بدمار هائل في المباني والبنى التحتية وشردت أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.