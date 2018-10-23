الرميان: نستهدف أن يكون حجم صندوق الاستثمارات تريليوني ريال بحلول 2030

المواطن - تصوير: أثير الحربي

أكد ياسر الرميان مدير عام صندوق الاستثمار السعودي، أن المملكة تريد تحقيق صناعة محلية قوية مثل السياحة والترفيه.

وأضاف خلال فعاليات الجلسة الأولى من مبادرة مستقبل الاستثمار “نستهدف أن يكون حجم صندوق الاستثمارات تريليوني ريال عام 2030 “.

وكانت الرياض قد شهدت صباح اليوم، انطلاق مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، وسط حضور محلي وعربي ودولي مميز.

يأتي إطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض لتمثّل منصة أساسية لتشجيع التواصل العالمي بين المستثمرين والمبتكرين والحكومات، إضافة إلى قادة القطاعات الاقتصادية.

وتعكس مبادرة مستقبل الاستثمار حرص رؤية ٢٠٣٠ على الاستثمار في تحفيز فرص النمو وتعزيز الابتكار والمؤتمر يعتبر أفضل تجمع عالمي لعرض تلك الاستثمارات، حيث لاحت بشائر ثمار المؤتمر في الاستثمارات الروسية مع الرياض.

ويشهد المنتدى حضور كبرى الشركات على مستوى العالم للمشاركة في أكبر ملتقى اقتصادي في الشرق الأوسط، في أرض الحرمين الشريفين، قبلة الاستثمار وركيزة الاستقرار الاقتصادي في العالم.

ويشارك في المنتدى شخصيات اقتصادية عالمية مثل مدير صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، ورئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لشركة “تي بي جي” كابيتل ديفيد بوندرمان، والرئيس التنفيذي لشركة “جي بي مورغان تشيس” جيمي ديمون، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة “بلاك روك” لاري فينك، والمدير التنفيذي والرئيس التنفيذي لمجموعة “إتش إس بي سي” القابضة جون فلينت، ووزير خزانة الولايات المتحدة الأميركية ستيفن منوشين، فضلًا عن أكثر من 100 شخصية من أبرز قادة الأعمال والمبتكرين كمتحدثين في “دافوس الصحراء” هذا العام.

ويهدف المنتدى الاستثماري العالمي الذي يأتي ضمن برنامج أطلقه صندوق الاستثمارات العامة السعودي لمناقشة دور الشركات، والحكومات، والمؤسسات العالمية في العمل معًا لتحقيق النمو والازدهار على المدى البعيد لجذب الاستثمارات ودخول رؤوس أموال جديدة، وتبادل الصفقات بين المستثمرين والشركات الكبيرة.