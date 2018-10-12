الرياض تحتضن المعرض السعودي الدولي للمخبوزات والمعجنات

المواطن - الرياض

تحت رعاية وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، افتتح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس المعرض السعودي الدولي للمخبوزات والمعجنات.

وتستضيف مدينة الرياض على مدار 3 أيام (14- 16) من أكتوبر الجاري النسخة الثالثة للمعرض السعودي الدولي للمخبوزات والمعجنات، وذلك برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.

وتأتي النسخة الجديدة من المعرض السعودي الدولي للمخبوزات والمعجنات امتدادًا لنجاح النسخة الثانية المنعقدة خلال العام الماضي.

ومن المزمع أن يجمع بين أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين والمهتمين في صناعة المخبوزات والمعجنات والصناعات المتصلة بها في المملكة.

أهداف المعرض:

ويهدف المعرض بحسب الرئيس التنفيذي للجهة المنظمة (أعمال المعارض) عبدالرحيم آل مسلط، إلى تطوير هذه الصناعة ورفع إنتاجيتها وكفاءتها لتحقيق مساهمتها في الاقتصاد الوطني والتي سيكون لها تأثير إيجابي على المنتجين والمستهلكين والمستثمرين.

وأضاف آل مسلط في سياق تعليقه، أن المعرض سيقدم للزوار الآلات والتكنولوجيا والمنتجات والخدمات المعنية بصناعة المخبوزات والمعجنات لتلبية احتياجات السوق، وسيساعد المعرض المشاركين في إقامة علاقات إستراتيجية مع الشركات الرئيسة في القطاع لمساعدتهم على النمو.

وقال: “يسعى المعرض إلى التوافق مع رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق برفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج الوطني”.

مكونات المعرض:

ومن المقرر أن يستضيف مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض النسخة الثالثة للمعرض السعودي الدولي للمخبوزات والمعجنات، حيث سيقدم مجموعة شاملة من المنتجات للمشترين التجاريين في الشرق الأوسط مع عروض تتراوح ما بين، معدات الخباز والعجن، ولوازم الخبز والعجن، والمكونات والمواد الخام، والنظافة والصحة، وفن عرض وتقديم الطعام، والطاقة والتهوية وتكنولوجيا الإنتاج، وتكنولوجيا المعلومات، وحلول التعبئة والتغليف، والأفران وملحقاتها، والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا التبريد والتخزين، والمنتجات المخبوزة والجاهزة، وصناعة توريد المواد الخام، ومنتجي الحلويات والمعجنات.

ويعد المعرض السعودي الدولي للمخبوزات والمعجنات- بالنسبة للعارضين- منصة الأعمال الأكثر فاعلية في مجال المخبوزات ومشتقاتها، وفرصة الالتقاء بمختلف الموزعين والموردين والمستهلكين وعقد الصفقات لتوسيع النشاط التجاري، وتعزيز شبكة العلاقات المهنية وتبادل الخبرات، والتعرف على مستجدات هذا القطاع، بالإضافة إلى الاجتماع مع الخبراء في قطاع المخبوزات والمعجنات والقطاعات الصناعية المتكاملة.