الرياض تحتضن دافوس الصحراء وترسم خارطة المستقبل للقرن 22

المواطن - سعد العقيل

بعد نجاح مؤتمر الاستثمار الأول الذي احتضنته المملكة في أكتوبر من العام الماضي، تستعد الرياض غدًا لإطلاق واحدة من أهم الفعاليات الاقتصادية في العالم وهو مؤتمر مبادرة الاستثمار والذي أطلق عليه دافوس الصجراء في إشارة إلى أهمية هذا الملتقى الاقتصادي.

40 جلسة تناقش هموم العالم

على مدى 3 أيام خلال الفترة من 23-25 أكتوبر الجاري يفرد المؤتمر 40 جلسة حوارية يشارك بها أكثر من 150 متحدثًا من 90 دولة حول العالم يمثلون 140 مؤسسة إضافة إلى شراكات مع 17 مؤسسة عالمية، حيث سيسلط برنامج المبادرة الضوء على دور الاستثمار في تحفيز فرص النمو، وتعزيز الابتكار إضافة إلى مواجهة التحدّيات العالمية فضلاً عن مستقبل الاستثمار في المملكة والعالم ويدرسون الفرص الواعدة التي يشكلها الاقتصاد السعودي.

التقنية الغامرة والمشاريع العملاقة

كما سيناقش مؤتمر دافوس الصحراء قضية التقنية الغامرة والتي يقصد بها التكنولوجيا الاستثنائية القادمة مستقبلاً، وكيف نضمن أن تكون مفيدة للمجتمع، كما سيبحث المؤتمر آخر مستجدات المشاريع الطموحة في المملكة والرامية إلى إنشاء منظومات اقتصادية جديدة وتحفيز التنمية، مثل نيوم، ومشروع البحر الأحمر، والقدية.

التقدم الصحي ومستقبل المدن

سيناقش مؤتمر دافوس الصحراء هذا العالم التقدم في مجال الصحة من خلال بحث كيف ستؤثر الإنجازات المستقبلية على عمر البشر وجودة حياتهم، وتبعات التكنولوجيا التي تدخل تعديلاً جذرياً عل بيولوجيا الإنسان

كما سيناقش مؤتمر دافوس الصحراء مستقبل المدن وكيف يمكن لتطوّر المدن أن يعزّز من قدرتها على استيعاب التقنيات التي تسهم في تغيير العالم والاستثمارات العالمية المطلوبة للمضي بهذه الاستثمارات قدماً.

وتسعى مبادرة مستقبل الاستثمار لهذا العام إلى استكشاف وتطوير الاتجاهات والفرص الاقتصادية المستقبلية، ورسم ملامح القطاعات المستقبلية بالإضافة إلى مناقشة كيف يمكن للاستثمار المساهمة في التطور والازدهار العالميين.

حضور دولي واسع

وسوف يشهد مؤتمر دافوس الصحراء هذا العام مشاركة دولية واسعة حيث ستظهر أسماء لم تشارك في الدورة السابقة مثل رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان وشخصيات كان لها حضور لافت في العام الماضي مثل مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، وديفيد بوندرمان، رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لشركة “تي بي جي” كابيتل،جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لشركة جي بي مورغان تشيس، لاري فينك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة بلاك روك، جون فلينت، المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي، مجموعة “إتش إس بي سي” القابضة وستيفن منوشين، وزير الخزانة، الولايات المتحدة الأمريكية إضافة لأكثر من 100 شخصية من أبرز قادة الأعمال والمبتكرين كمتحدثين في دافوس الصحراء هذا العام.