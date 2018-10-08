الرياض تستضيف منافسات Crown Jewel في نوفمبر

المواطن - واس

تستعد العاصمة الرياض لاستضافة ثاني حدث رياضي في منافسات WWE، وفقاً للاتفاقية التي وقعها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ WWE فينس مكمن، بعد أن شهدت جدة في الـ 27 من إبريل الماضي منافسات أعظم رويال رامبل، واحتضنتها مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وسط حضور جماهيري كبير.

وسيحتضن استاد جامعة الملك سعود يوم الجمعة الـ 2 من نوفمبر المقبل أحداث هذا الكرنفال الكبير ، حيث سيلتقي إي جاي ستايلز مع دانيال براين في نزال على لقب WWE في بطولة “كراون جول”، بالإضافة إلى هذا النزال، سيشهد عرض “كراون جول” نزالاً ثلاثياً على لقب اليونيفرسال بين رومان رينز وبروك ليسنر وبرون سترومان، كما ستحتضن الرياض للمرة الأولى بطولة كأس العالم لـ WWE، وذلك لتحديد الأفضل في العالم.

وتستعد الهيئة العامة للرياضة خلال الفترة المقبلة لتنظيم العديد من الأحداث والبطولات الرياضية، حيث ستقام منافسات بطولة المملكة للبلوت في نسختها الثانية في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالعاصمة الرياض خلال شهر أكتوبر المقبل ، بينما تستضيف محافظة الدرعية الجولة الافتتاحية لبطولة “إيه بي بي فورمولا إي”، التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات في الـ 15 من ديسمبر المقبل ، إضافة إلى نهائي كأس الملك سلمان للتنس الذي سيقام في الـ 22 ديسمبر القادم بين رافاييل نادال ونوفاك دجوكوفيتش، فيما ستتجه أنظار العالم صوب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة، لمتابعة الحدث الجماهيري الكبير المتمثل في “مباراة كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم بين فريقي يوفنتوس وميلان” مطلع عام 2019م.

يشار إلى أن الهيئة العامة للرياضة نظمت العديد من المنافسات الرياضية المختلفة في الفترة الماضية، مثل بطولة كأس الملك سلمان للشطرنج، سباق الأبطال للسيارات، ماراثون الرياض الدولي، بطولة المملكة للبلوت، بطولة الرياضات الإلكترونية، منافسات أعظم رويال رامبل WWE، المهرجان العالمي لرياضات المغامرة، البطولة الرمضانية الدولية على كأس رئيس الهيئة، مهرجان ولي العهد للهجن الذي احتضنه ميدان محافظة الطائف، نهائي السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن، ونهائي سباق الدرونز العالمي “DRL 2018″، الذي أقيم في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة، وأخيراً نهائي السوبر العالمي على كأس محمد علي للملاكمة الذي أقيم بجدة مؤخراً.