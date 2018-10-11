الرياض شاهدة على إنجازات العراق والأرجنتين التاريخية في 88 و 92

المواطن - محمد سمعه

يستعد المنتخب العراقي الأول، لمواجهة المنتخب الأرجنتيني اليوم ضمن منافسات البطولة الرباعية الدولية والمُقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية.

ويذكر أن مباراة العراق والأرجنتين ستكون المباراة الأولى ضمن المباريات الأربع للدورة الرباعية الودية.

وكان المنتخب العراقي قد حقق لقب كأس الخليج في عام 1988 بالرياض في زيارته السادسة للمملكة.

أما المنتخب الأرجنتيني فتُوج بلقب كأس العالم للقارات في عام 1992 بالرياض في زيارته الرابعة للمملكة.

وكان المنتخب العراقي تُوج بلقب كأس الخليج في دورته التاسعة بعد الفوز على منتخب البحرين في المباراة النهائية بالثامن عشر من مارس في عام 1988.

كما تمكن منتخب الأرجنتين من الفوز ببطولة كأس العالم للقارات في التاسع عشر من أكتوبر بعام 1992 على حساب المنتخب السعودي بثلاثية مقابل هدف.

شارك منتخب العراق من قبل في بطولة كأس العالم عام 1986 بالمكسيك، وفاز ببطولة كأس أمم آسيا في عام 2007.

أما منتخب الأرجنتين فنال لقب كأس العالم لكرة القدم مرتين عامي 1978 و 1986، ووصل إلى نهائي المونديال مرتين عامي 1990 و 2014.