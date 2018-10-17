الريال يجهز عرضًا بـ 100 مليون إسترليني لضم سترلينج

المواطن - متابعة

كشفت تقارير صحفيّة إسبانيّة، صباح اليوم الأربعاء، أن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، تُجهّز عرضاً ضخماً، للتعاقد مع رحيم سترلينج مهاجم مانشستر سيتي، في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وفقاً لصحيفة “ديلي ميل”، فإن ريال مدريد سيقدّم عرضاً قيمته 100 مليون جنيه إسترليني لضم رحيم سترلينج، بعد الأداء الذي قدَّمه مع منتخب بلاده إنجلترا، أمام إسبانيا، في دوري الأمم الأوروبية.

وسجل رحيم سترلينج هدفين، ليحقق المنتخب الإنجليزي أول فوز له على إسبانيا منذ العام 1996.

وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد كان مهتمّاً بسترلينج منذ انتقاله إلى مانشستر سيتي في العام 2015، قادماً من ليفربول.

وحضر مراقبو ريال مدريد إلى استاديو بينيتو فيامارين الذي استضاف مباراة إنجلترا وإسبانيا، لمراقبة سترلينج.

ويمتد عقد سترلينج مع مانشستر سيتي صيف العام 2020، لكن لم يتوصل اللاعب وإدارة مانشستر سيتي إلى اتفاق لتمديد عقد اللاعب.

وأشارت “ديلي ميلط إلى أن القيمة السوقية لسترلينغ قد تكون أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني، لكن مانشستر سيتي يخشى أن ينخفض سعره لأكثر من النصف بحلول نهاية العام، لعدم تمديد عقده.

وقالت صحيفة “غارديان”، قبل أيام إن الجناح الإنجليزي، يطلب 220 ألفاً في الأسبوع، وهو ما رفضه النادي، وعرض مبلغاً أقل، لكن اتفق الطرفان على تأجيل المفاوضات.

يذكر أن عقد سترلينج سينتهي مع مانشستر سيتي صيف العام 2020، علماً أنه يتقاضى 180.000 جنيه إسترليني أسبوعيًّا.

ويبحث ريال مدريد عن مهاجم قوي بسبب تراجع المستوى التهديفي للفريق بعد بيع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.