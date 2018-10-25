الريال يُنافس السيدة العجوز على ضم بطل العالم

المواطن - محمد سمعه

قرر فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، التحرك في شهر يناير المقبل للتعاقد مع النجم الفرنسي بول بوغبا لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويعيش بوغبا حاليًّا مع نادي مانشستر يونايتد أجواء غير سعيدة، حيث أصبح مستقبله ضبابيًّا وغامضًا؛ بسبب خلافاته مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وكانت تقارير صحافية إسبانية، ذكرت أن ريال مدريد سينافس نادي يوفنتوس الإيطالي على التعاقد مع بوغبا في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقد يتجه بيريز لإقناع مانشستر يونايتد بالتخلي عن بوغبا مع دفع مبلغ مالي قدره 120 مليون يورو، بالإضافة إلى السماح للفرنسي رفائيل فاران بالانتقال إلى نادي مان يونايتد في الفترة المقبلة.

وكان مانشستر يونايتد رفض رحيل بول بوغبا إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية في العام الجاري.

تعاقد مانشستر يونايتد مع بول بوغبا في صيف عام 2016 قادمًا من نادي يوفنتوس مقابل 89 مليون جنيه إسترليني.