الزخم السياسي والاقتصادي لمؤتمر مستقبل الاستثمار صفعة جديدة على وجه المرجفين

المواطن - سعد العقيل

كعادتها استطاعت المملكة لفت أنظار العالم بحدث اقتصادي ضخم فرض نفسه على ساحة الاقتصاد العالمي، بما تمثله المملكة من ثقل سياسي، وقوة اقتصادية تغري الاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية، والتي تسعى لاستقطاب رجال المال والأعمال والاقتصاد من كل مكان.

زخم عالمي

ويمثل الزخم الكبير لمبادرة مستقبل الاستثمار في يومها الأول رسالة قوية وسريعة تثبت بأن الحملات الإعلامية التي تتعرض لها المملكة لم تؤثر بأي طريقة كانت على الاقتصاد السعودي.

كما أن حضور العديد من الشخصيات السياسية والاقتصادية وعلى رأسهم ملك الأردن وولي عهد البحرين ورؤساء وزراء باكستان والإمارات ونائب رئيس وزراء إثيوبيا لمبادرة مستقبل الاستثمار، يؤكد مجددًا على مكانة المملكة الهامة في المنطقة والعالم، ويبرهن بصورة لا تدع مجالا للشك أن حلفاء المملكة وأصدقاءها لا يتأثرون أبداً بأي محاولات لتشويه صورة المملكة، فحضور الزعماء وكبار السياسين مؤشر قوي على فشل تلك المحاولات.

استكشاف الاتجاهات والفرص

وبالرغم من كل الظروف السياسية المحيطة بالمنطقة إلا أن مبادرة مستقبل الاستثمار أثبتت، بهذا الحضور السياسي والاقتصادي الكبير، أنها رقم صعب في استكشاف وتطوير الاتجاهات والفرص والتحديات التي تشكّل مستقبل الاستثمار العالمي والتي تساعد في تحقيق عائدات وآثار إيجابية مستدامة، وبناء شبكة لأهم الشركاء المؤثرين في الساحة العالمية، وكذلك التعريف بالقطاعات الناشئة التي ستسهم في رسم مستقبل الاقتصاد العالمي خلال العقود المقبلة.

50 مليار دولار حصيلة اليوم الأول

وشهد اليوم الأول توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بلغت حصيلتها الإجمالية أكثر من 50 مليار دولار، حيث وقّعت أرامكو السعودية خلال مشاركتها في فعاليات ملتقى مبادرة مستقبل الاستثمار اليوم، 15 مذكرة تفاهم في عدّة مجالات تعاونية واستراتيجية بقيمةٍ تبلغ نحو 34 مليار دولار.

وتشمل تلك الاتفاقيات 15 شركة ومؤسسة من 8 دول تنتمي لـثلاث قارات، ما يعكس طموح الشركة ونمو محفظة أعمالها بما يعزز مكانتها كشركة رائدة في مجال الطاقة والكيميائيات على مستوى العالم.

كما وقع وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام الدكتور نبيل العامودي ، خلال فعاليات ملتقى مبادرة مستقبل الاستثمار، اتفاقية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع قطار الحرمين السريع مع التحالف الإسباني المشغّل للمشروع لمدة 12 عامًا ابتداء من العام 2018م، بحضور رئيس تحالف الشعلة الإسباني خورخي غارسيا.

كما وقع رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح بن محمد الرميح مذكرة تفاهم تنفيذ مشروع الجسر البري الرابط بين موانئ البحر الأحمر والخليج العربي عبر الخطوط الحديدية، عن طريق المرور بالخط الحديدي الرابط بين الدمام والرياض، ووقعها عن الجانب الصيني، رئيس مجلس إدارة شركة CCECC الصينية، يوان لي.

وفي إطار ذي صلة، وقع الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية الدكتور بشار بن خالد المالك اتفاقية تصنيع عربات الشحن بالقطارات في المملكة، ووقعها رئيس شركة غرين براير الأمريكية جيمز كوان.

وبلغ إجمالي الاتفاقيات التي وقعتها النقل اليوم أكثر من 14.4 مليار دولار ما يعكس أهمية هذا القطاع الواعد في المملكة.



الاقتصاد في خدمة الإنسانية

وكانت مبادرة مستقبل الاستثمار قد افُتتحت فعالياتها صباح اليوم بجلسة حوارية ناقشت كيف يمكن للاستثمار أن يلهم الإنسانية برؤية موحدة للمستقبل، بمشاركة عدة صناديق استثمارية سيادية من روسيا والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وتحت مظلة برنامج المبادرة لهذا العام، “خارطة طريق للقرن الثاني والعشرين”، ستلقي المبادرة الضوء على الفرص الاقتصادية الواعدة في مجموعة من الاقتصاديات الناشئة التي تشهد نمواً يعد الأسرع إطلاقاً على مستوى العالم.

وتعد مبادرة مستقبل الاستثمار، التي تنعقد في الرياض في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر، فرصة مهمة أمام آلاف المشاركين، لحضور برنامج عمل ثري جداً سيضم أكثر من 35 فعالية من الجلسات الحوارية والمنتديات واللقاءات النقاشية المفتوحة وورش العمل.