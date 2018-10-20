الزعاق: الأجواء مبشرة والحالة المطرية ستتسع

المواطن - الرياض

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك خالد الزعاق أن الأجواء ما زالت مبشرة في المملكة.

وتوقع الزعاق في منتصف الأسبوع الجاري أن تتسع الحالة المطرية لتشمل أجزاء من المنطقة الوسطى ناحية القصيم والزلفي والمجمعة والوشم وسدير والقويعية والمزاحمية وتمتد إلى الدوادمي وعفيف.

وقبل قليل، كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس يوم غد الأحد.

وتوقعت الأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غريزة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، وعسير، ونجران، والباحة، ومكة المكرمة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها، وكذلك المدينة المنورة ومرتفعاتها تمتد إلى حائل، والقصيم، والحدود الشمالية وأجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.