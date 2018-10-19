الزعاق: التشكيلات السحبية الماطرة مستمرة على هذه المناطق

المواطن - جازان

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك خالد الزعاق، استمرار التشكلات السحبية الماطرة فيما تبقى من مساء اليوم الجمعة، على جازان ناحية عبلا والدرب ومكة المكرمة ناحية المشاعر المقدسة والعوالي والهداء، وبعضها يتسم بالغزارة وتشاب في بعض حالاتها بزخات من البرد

ولفت الزعاق إلى وجود تشكيلات سحبية مبشرة فيما تبقى من الليلة على عرعر.

كما وجهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تحذيرًا أحمر بشأن استمرار هطول أمطار غزيرة، تصحب بزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول ورياح نشطة مثيرة للأتربة على عسير.

وأوضحت الأرصاد في تحذيرها أن المناطق الأكثر تعرضًا للحالة هي رجال ألمع والسودة والبتيلة والأجزاء المجاورة، حيث تنتهي الحالة في تمام الثامنة مساء اليوم الجمعة.

كما حذرت الأرصاد من نفس الحالة على مناطق الإثنين والفرعاء وآل يزيد وتمنية والسويداء والأجزاء المجاورة، حيث تنتهي الحالة أيضًا في الثامنة.