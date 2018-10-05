الزمالك يرصد 100 ألف جنيه مكافأة في حال الفوز على الهلاليين

المواطن - محمد سمعه

رصد نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، مكافأة مالية قدرها 100 ألف جنيه مصري ستُمنح لكل لاعب في الفريق الأول لكرة القدم في حالة الفوز على نادي الهلال غدًا ضمن منافسات السوبر المصري السعودي.

ويذكر أن مباراة الهلال والزمالك تُقام غدًا على ملعب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض، حيث يسعى الزمالك إلى تحقيق الفوز والحصول على بطولة كأس الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وكانت بعثة الفريق الأول بنادي الزمالك وصلت بالأمس إلى السعودية، وتم استقبالها بشكل حار في المطار.

كما حرص كل من الاتحاد السعودي لكرة القدم والهيئة العامة للرياضة على تكريم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عند وصوله اليوم إلى الرياض.