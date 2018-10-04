الزمالك يستدعي 31 لاعبًا لمواجهة الهلال في السوبر

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الزمالك المصري بقيادة المدرب كريستيان جروس قائمة الفريق الأبيض لمواجهة نادي الهلال يوم السبت المقبل في بطولة كأس السوبر المصري السعودي.

وجاءت قائمة نادي الزمالك مكونة من:

في حراسة المرمى: عماد السيد، محمود جنش، عمر صلاح.

في خط الدفاع: عبد المنصف، محمود علاء، محمد عبد الغني، كاماتشو، حمدي نقاز، بهاء مجدي، محمود الونش، أحمد فتوح، عبد السلام.

في خط الوسط: محمد عنتر، فرجاني ساسي، طارق حامد، محمود عبد العزيز، محمود دونجا، محمد حسن، محمود حسن، إبراهيم حسن، محمد إبراهيم، محمود كهربا، عبدالله جمعة، مصطفى فتحي، أيمن حفني، أحمد مدبولي.

في خط الهجوم: عمر الاسعيد، يوسف أوباما، حيد أحداد، كابونجو كاسونجو.