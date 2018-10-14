الزياني: الإعلام الغربي يروج اتهامات زائفة وادعاءات باطلة تحقيقًا لأهداف سياسية

المواطن -الرياض

استنكر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم ، الحملة الإعلامية التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية، على خلفية اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي في تركيا.

وقال الزياني إن ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام العربية والدولية هو اتهامات زائفة وادعاءات باطلة لا تستند إلى حقائق وتهدف إلى الإساءة إلى المملكة العربية السعودية منبهًا إلى أن بعض وسائل الإعلام انتهكت مبادئ مواثيق الشرف الإعلامية وخرجت عن المهنية والموضوعية وصارت تبث الأكاذيب وتزيف الحقائق لأهداف سياسية مكشوفة.

وأكد الزياني أن المملكة العربية السعودية حافظت دائما على تقاليدها الراسخة مراعية للأنظمة والأعراف والمواثيق الدولية.

وشدد على أن المملكة برهنت على حرصها لكشف حقيقة اختفاء خاشقجي بوصفه مواطنًا من مواطنيها ولم تتردد في طلب تشكيل لجنة تحقيق مشتركة مع الجانب التركي لكشف ملابسات القضية بكل شفافية.