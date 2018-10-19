السجن وغرامة كبرى لمن يرسل رسائل أو صورًا ذات مدلول جنسي

المواطن - الرياض

حذرت النيابة العامة، من عقوبة إرسال أي بيانات أو رسائل أو صور تتضمن قولًا أو إشارة ذات مدلول جنسي، تجاه شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة تقنية.

وأكدت النيابة أن هذه جريمة تحرش تصل عقوبتها إلى السجن سنتين، وبغرامة تصل 100 ألف ريال.

وأوضحت النيابة في سياق آخر، أن إنتاج أو إرسال أو نشر معلومات أو صور مسيئة لسمعة شخص أو منشأة، أو التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم بأية طريقة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة رقمية، جريمة معلوماتية يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل سنة وبغرامة 500 ألف ريال.