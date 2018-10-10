السحب على 8 سيارات في البطولة الرباعية بتوجيه من آل الشيخ

المواطن - محمد سمعة

وجه المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة بالسحب على سيارتين في كل مباراة من مباريات الدورة الرباعية خلال الفترة المقبلة.

وستنطلق البطولة الرباعية غدًا الخميس بمباراة العراق والأرجنتين والتي تُقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد” الملز” في الرياض”.

كما أن مباريات الدورة الرباعية ستتواصل يوم الجمعة بمواجهة المنتخب السعودي للمنتخب البرازيلي على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وتُقام المباراة الثالثة في الدورة بين المنتخب السعودي والمنتخب العراقي يوم الاثنين المقبل، على أن تُقام المباراة الرابعة والأخيرة بين المنتخب البرازيلي والمنتخب الأرجنتيني يوم الثلاثاء المقبل.

ومن المتوقع وصول المنتخب البرازيلي فجر الخميس إلى العاصمة الرياض للتدرب والاستعداد لمواجهة المنتخب السعودي بعد غد.

أما منتخب الأرجنتين فبدأ تحضيراته لمواجهة المنتخب العراقي بداية من الأمس.