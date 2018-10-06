السديس عن مقابلة محمد بن سلمان مع بلومبيرغ : رؤية مدروسة بعناية فائقة

المواطن - واس

نوه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بما حملت مقابلة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع بلومبيرغ من مضامين بناءة ومدلولات سامية في عملية التطوير المستمر بالمجالات كافة في المملكة.

وقال: إن مقابلة محمد بن سلمان مع بلومبيرغ يؤكد أنه ماضٍ نحو الإصلاح والتطوير وفق رؤية سديدة متكاملة ومدروسة بعناية فائقة تنقل هذه البلاد من مرحلة الاعتماد الكلي على جميع الموارد الاقتصادية، وبالأخص بعد إعادة هيكلة الاقتصاد وما وجد من الآثار الحميدة لذلك.

وأضاف أن ولي العهد يحمل شخصيةً رائدة ولها إسهامات مؤثرة، مؤكدًا صدارة المملكة حكومة وشعبًا في الدعم التطويري السياسي والاقتصادي ومحاربة التطرف الديني والفساد واجتثاثه من جذوره وإعادة الحق إلى أصحابه وتعزيز مفهوم النزاهة في نفوس الكبير والصغير في المجتمع الدولي والمحلي.

وفي ختام التصريح دعا السديس الله- عز وجل- أن يحفظ المملكة من كل سوء ومكروه، وأن يزيدها أمنًا وإيمانًا، وسلامًا واستقرارًا، ويجعلها سخاءً رخاءً، ويحفظ عليها عقيدتها وقيادتها وأمنها ورخاءها، وسائر بلاد المسلمين وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين لكل خير.