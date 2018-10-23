السعودية تقود اقتصاد العالم.. وسم مبادرة مستقبل الاستثمار يشعل تويتر

المواطن - علياء عصام

فتح مؤتمر مستقبل الاستثمار أبوابه في ساعات الصباح الباكر، وبدأت الاستعدادات الأولية لبدء الجلسة الأولى، وتوافد الزوار إلى مقر جلسات المنتدى وسط حضور دولي وعربي ومحلي مميز.

وينظم المبادرة صندوق الاستثمارات العامة الذراع الاستثمارية للمملكة، وأحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، وينصب التركيز في جلسات المبادرة، بحسب صندوق الاستثمارات العامة، على 3 ركائز أساسية: الاستثمار في التحول، والتقنية مصدر للفرص، وتطوير القدرات البشرية.

ويفرد المؤتمر 40 جلسة للنقاش والحوار يشارك بها أكثر من 150 متحدثًا من 90 دولة حول العالم وبمشاركة 17 مؤسسة عالمية وأكثر من 3800 مشارك.

ويهدف “دافوس في الصحراء” الذي سمي تيمنًا بمؤتمر دافوس الاقتصادي العالمي إلى تحفيز فرص النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار ومواجهة التحديات العالمية ويقدم المملكة كواجهة مميزة للاستثمار المتنوع.

وتكشف المبادرة عن قدرة تجارية فائقة ممزوجة بسليقة سياسية محنكة وموهبة اقتصادية فذة.

ويشارك في فعاليات المبادرة زعماء، ورؤساء دول، ووزراء، وحكومات، وسياسيون، ومديرون تنفيذيون من جميع أنحاء العالم، لا سيما من أمريكا، وأوروبا، وآسيا، وأفريقيا.

ومع ساعات الصباح الباكر انطلق وسم #مبادرة_مستقبل_الاستثمار ليصبح الأعلى تداولًا بين النشطاء المشاركين والداعمين والمباركين على موقع التدوينات المصغر “تويتر”.

كذلك عبر مغردون عن فرحتهم بالمؤتمر تحت وسم #السعودية_تقود_اقتصاد_العالم