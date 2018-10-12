السعودية ضد البرازيل .. الأخضر يُعاند والسيليساو يخطف الفوز بلدغتين

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة السعودية ضد البرازيل، منذ قليل، في الدورة الرباعية، بفوز المنتخب البرازيلي بنتيجة هدفين دون رد في مباراة كانت أقيمت على ملعب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض.

وبدأ الشوط الأول من مباراة المنتخب السعودي ضد منتخب البرازيل بوجود بعض الفرص الهجومية للأخضر، والذي كان قريبًا من تسجيل الهدف الأول في بعض المناسبات.

وحاول منتخب البرازيل خلال بعض فترات الشوط الأول، تسجيل الهدف الأول في المباراة حيث سجل اللاعب جابرييل خيسوس هدفًا ولكن احتُسب تسلل في الدقيقة الرابعة والعشرين من عمر الشوط الأول.

وواصل المنتخب البرازيلي ضغطه وتألقه، حتى تمكن اللاعب جابرييل خيسوس تسجيل الهدف الأول لمنتخب البرازيل في الدقيقة الثالثة والأربعين بعد تمريرة مميزة من اللاعب نيمار دا سيلفا.

وفي الشوط الثاني واصل المنتخب السعودي اجتهاده من أجل تسجيل هدف التعادل، ولكن دون جدوى في ظل عدم تركيز في اللمسة النهائية.

نجح المنتخب البرازيلي في إضافة الهدف الثاني عبر لاعب يوفنتوس الإيطالي، أليكس ساندرو عبر ضربة رأسية في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

يذكر أن منتخب السعودية سيواجه منتخب العراق يوم الاثنين المقبل في مباراتهما الثانية في البطولة الرباعية، بينما سيواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره البرازيلي يوم الثلاثاء المقبل في جدة.

تأتي البطولة الرباعية في ظل استعدادات الأخضر للمشاركة في بطولة كأس أمم آسيا مطلع العام المقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

📹 الهدف الأول للمنتخب البرازيلي سجله اللاعب جيسوس في الدقيقة 43

السعودية 0 : 1 البرازيل#السعودية_البرازيل#سوبركلاسيكو#دوري_بلس pic.twitter.com/N90q5FbJoE — دوري بلس (@dawriplusksa) October 12, 2018

📹 الهدف الثاني للمنتخب البرازيلي سجله اللاعب اليكس ساندرو في الدقيقة 96

السعودية 0 : 2 البرازيل#السعودية_البرازيل#سوبركلاسيكو#دوري_بلس pic.twitter.com/WcKw8YtyZA — دوري بلس (@dawriplusksa) October 12, 2018