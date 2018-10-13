السعودية ضد البرازيل .. تألق سلمان الفرج وعطيف.. وطرد العويس الأبرز

المواطن - مروة نبيل

شهدت مباراة السعودية ضد البرازيل في بطولة سوبر كلاسيكو، تألقًا لافتًا من الثنائي سلمان الفرج وعبدالله عطيف، حيث قدما أداءً مميزًا، رغم خسارة الأخضر بهدفين دون مقابل.

وظهر سلمان الفرج وعبدالله عطيف بمستوى مميز للغاية خلال مباراة السعودية ضد البرازيل الودية، ولعب الثنائي بثقة كبيرة وقدما لمحات فنية ومهارية أمام لاعبي السامبا، وسط تحية كبيرة من الجماهير التي تفاعلت مع أدائهم.

ونال كل من سلمان الفرج وعبدالله عطيف إشادة كبيرة من النقاد الرياضيين على أدائهم في مباراة السعودية ضد البرازيل بالأمس، بالإضافة إلى سالم الدوسري الذي قدم مستوى مميزاً في اللقاء الودي.

وأبدى نجم وسط السامبا فريد إعجابه بمستوى ثنائي الأخضر بعد مباراة السعودية ضد البرازيل في سوبر كلاسيكو، أن أداء الأخضر يتسم بالجماعية، ولكن الأفضل من وجهة نظره هما سلمان الفرج وعبدالله عطيف.

وتُعد عودة حسين عبدالغني صاحب الـ 41عامًا، إلى المشاركة مع الأخضر بعد غياب، من أبرز أحداث مباراة السعودية ضد البرازيل في سوبر كلاسيكو، حيث شارك في الدقيقة الأخيرة من اللقاء بدلًا من سالم الدوسري، ليُدون اسمه في سجلات أكبر اللاعبين مشاركة.

وحصل حارس الأخضر، محمد العويس على بطاقة حمراء في الدقيقة 86 من أحداث مباراة السعودية ضد البرازيل الودية، بعد لجوء الحكم إلى تقنية الفيديو، عقب لمسه الكرة خارج منطقة الجزاء، ليُكمل المنتخب الوطني اللقاء بعشرة لاعبين.

ويُعتبر الحضور الجماهيري المميز من أبرز ملامح مباراة السعودية ضد البرازيل في سوبر كلاسيكو، حيث تجاوز عدد الجمهور الـ23 ألف متفرج، وحرصوا على تشجيع اللاعبين طوال أحداث اللقاء.