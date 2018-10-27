السعوديون يحصدون جوائز العسل بإندونيسيا

المواطن- أمل سعيد الغامدي-الباحة

استحوذ السعوديون على المراكز الأولى لجوائز مسابقات العسل في جمعية النحالين الآسيوية والتي أقيمت في عاصمة إندونيسيا جاكرتا، بمشاركة على مستوى القارة.

حيث حصد النحال السعودي ناصر غنام المركز الأول ونال جائزة أفضل عسل الشمع، كما حاز النحال يحيى طيران المركز الأول في العسل السائل، وحصل النحال أحمد الشمراني على المركز الثاني في عسل الشمع، فيما كان المركز الثاني في العسل السائل من نصيب سلطان الشهيل، وإبراهيم عسيري، بينما كان المركز الثالث في العسل المتبلور من نصيب مساعد الشمري، والمركز الثالث في العسل السائل التجاري فائز القثامي.

وأوضح الدكتور أحمد الخازم الغامدي أن أربعة متسابقين من الفائزين بالمركز الأولى هم من أعضاء جمعية النحالين بمنطقة الباحة وهم النحال ناصر بن غنام والنحال يحيى طيران والنحال أحمد الشمراني والنحال غازي الغامدي، وقدم الدكتور الخازم شكره للمتسابقين والذين شاركوا من جميع قارة آسيا.