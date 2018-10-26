السفارة في الأردن تحذر من مناطق السيول

المواطن - الرياض

دعت السفارة السعودية في الأردن المواطنين المتواجدين هناك إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق المتضررة جراء السيول التي تعرضت لها الأردن أمس ويمتد تأثيرها حتى اليوم.

وقالت سفارة المملكة لدى الأردن : نظراً لما تمر به المنطقة من تقلبات جوية، تأمل السفارة من مواطنيها المقيمين على الأراضي الأردنية الشقيقة والطلبة الدارسين توخي السلامة والحذر ومتابعة ما يصدر عن دائرة الأرصاد الجوية الأردنية والاتصال بأرقام السفارة التي تعمل على مدار الساعة عند الحاجة.

إلى ذلك قالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية – بترا – إن فرق الدفاع المدني تمكنت من انتشال 18 حالة وفاة و34 إصابة، وما زال البحث جاريا عن آخرين جرفتهم السيول في البحر الميت مساء الخميس.

وقال مصدر في الدفاع المدني إن كافة الأجهزة المعنية لعمليات البحث والإنقاذ ما زالت تبحث عن مفقودين آخرين جرفتهم السيول.

وتوقعت الأرصاد الجوية الأردنية أن تبقى البلاد تحت تأثير بقايا الكتلة الهوائية الباردة المرافقة للمنخفض الجوي، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع استمرار سقوط الأمطار بين الحين والآخر في مختلف مناطق الأردن خاصة في الأجزاء الغربية منها تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بالبرق والرعد، ومع ساعات ما بعد الظهر تضعف فرصة هطول الأمطار وتتناقص كميات الغيوم تدريجياً.

أما الرياح فستكون غربية نشطة السرعة مع هبات قوية تصل سرعتها ما بين 60-70كم ما يؤدي إلى إثارة الغبار خاصة في مناطق البادية ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وتوقعت الأرصاد كذلك أن تكون الأجواء غائمة جزئيا وباردة ليلا، مع فرصة لتشكل الضباب في ساعات الليل المتأخرة خاصة فوق المرتفعات الجبلية ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وتخف سرعة الرياح تدريجيا.

وكانت السيول قد جرفت حافلة مدرسية تضم أكثر من 43 طالبًا، وكانت النسبة الأكبر من الوفيات من بينهم.

وأعلنت الأردن حالة الطوارئ القصوى أمس في عمان وألغى الملك عبدالله الثاني زيارة العمل المقررة إلى مملكة البحرين اليوم الجمعة، لمتابعة تداعيات الحادث الأليم الذي تعرض له طلبة مدرسة ومواطنون داهمتهم السيول في منطقة البحر الميت.

إلى ذلك أصيب 15 شخصًا في حادث تصادم بين 10 مركبات بسبب العاصفة الغبارية التي ضربت بعض مناطق الأردن فيما تم تعليق الدراسة أمس في عدد من الإدارات التعليمية.

وتم إرسال طائرات هليكوبتر وتحريك آليات من وزارات البلديات والأشغال العامة وشركة البوتاس العربية للتعامل مع الحادث. وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تستمر الحالة المدارية التي تتعرض لها الأردن حتى صباح اليوم.

وأجبرت السيول والعاصفة الغبارية الأجهزة الأمنية، عصر الخميس، على إغلاق طريق الزارة – البحر الميت بالكامل بسبب انهيارات جوانب الطريق.

وشهدت مناطق الأردن نشاطاً في الرياح السطحية أدت إلى إثارة غبار كثيف يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها خاصة على الطرق الخارجية، ووصلت سرعة الهبات المرافقة للرياح إلى 80كم/الساعة في عدد من محطات الرصد الجوي المختلفة، وتساقطت الأمطار وحبات البرد في جنوب ووسط وشمال المملكة على فترات مصحوبة بالبرق والرعد، وأدت غزارة الأمطار في بعض المناطق إلى تشكل السيول.

كما تسببت الأمطار الغزيرة وتساقط حبات البرد، اليوم، في محافظة إربد، بأزمات مرور خانقة في شوارع المدينة وتسببت تلك الأمطار بتجمعات مائية في الشوارع الأمر الذي أعاق حركة المركبات.