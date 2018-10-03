السفارة لدى إندونيسيا: لا يوجد سعوديون بين ضحايا الزلزال والتسونامي

المواطن - الرياض

أكدت سفارة المملكة لدى إندونيسيا أنه لا يوجد سعوديون بين ضحايا الزلزال والتسونامي في أرخبيل.

وفي سياق متصل، قالت الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث في إندونيسيا، صباح الأربعاء، إن عدد القتلى المؤكد جراء زلزال وأمواج مد عاتية (تسونامي) في جزيرة سولاويسي الإندونيسية ارتفع إلى 1407 أشخاص.

وأضافت الوكالة أن أكثر من 2500 شخص تعرضوا لإصابات بالغة بسبب الزلزال، الذي بلغت قوته 7.5 درجة وأمواج المد العاتية التي أعقبته يوم الجمعة الماضية.

من جهته، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة إن حوالي 200 ألف شخص يحتاجون إلى مساعدة إنسانية عاجلة. وقدر بـ66 ألفاً عدد المساكن التي دمرت بالزلزال، الذي وقع الجمعة وبلغت شدته 7.5 درجة، والمد البحري الذي نجم عنه.

وأوضح المكتب في بيان “مع أن الحكومة والمنظمات تعمل بلا توقف لتقديم مساعدة حيوية، تبقى الاحتياجات هائلة”.

وقال المسؤول في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ينس ليركا، مساء الثلاثاء في جنيف إن “الفرق التي تعمل في المكان تشعر بالإحباط”.

وأضاف أن “أجزاء واسعة مما يمكن أن يكون المنطقة الأكثر تضرراً لم يتم الوصول إليها بعد، لكن الفرق تبذل جهوداً شاقة وتفعل ما بوسعها”.