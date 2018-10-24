السفارة لدى الأردن تكشف تفاصيل مقتل المواطن الشراري ودفنه بالصحراء

المواطن - الرياض

قالت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الأردن: إنها تلقت يوم الاثنين الماضي اتصالًا من ذوي المواطن عبدالله معتق الشراري (رحمه الله) للإفادة بفقدان الاتصال بوالدهم.

وأوضحت السفارة، في بيان لها، أنه على الفور قامت وبتوجيه ومتابعة الأمير خالد بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن بالتواصل مع الجهات الأمنية الأردنية للبحث عن المواطن المفقود، واتضح لاحقًا أن شخصين من الجنسية الأردنية من أرباب السوابق قد قاما بسرقة سيارة المواطن وقتله ودفنه بالصحراء بمحافظة المفرق.

وأشارت السفارة إلى أنه بعد ثبوت هذه الجريمة؛ قامت السفارة باستدعاء ذوي المواطن المغدور للتعرف على جثمانه، ورافقهم إلى الطب الشرعي كل من: نائب رئيس قسم شؤون السعوديين بالسفارة عبدالعزيز الغامدي، والمسؤول الميداني بقسم شؤون السعوديين أنور الظفيري.

وقدَّم السفير وأعضاء سفارة المملكة العربية السعودية بالأردن خالص العزاء والمواساة لذوي الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، كما تقدم بشكره وتقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها أجهزة الأمن الأردنية لكشف ملابسات هذه القضية، مشيرًا إلى أن السفارة ستتابع مع الجهات الأمنية التحقيقات الجارية لحين تحقيق العدالة.