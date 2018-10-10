السفارة لدى البحرين: لا مصابون سعوديون في انهيار مبنى السليمانية

المواطن - الرياض

نفت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين وقوع أية إصابات بين المواطنين السعوديين في حادث انهيار مبنى بمنطقة السليمانية في مدينة المنامة مساء أمس والذي نتج عنه وقوع عدة إصابات.

وأوضحت سفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين، في بيان لها، أنه بالإشارة إلى حادثة انهيار مبنى بمنطقة السلمانية في مدينة المنامة مساء أمس، ونتج عنه وقوع عدد من الإصابات، فإنها تؤكد أنه بعد التواصل مع الجهات المعنية بمملكة البحرين الشقيقة حول الحادثة تبين عدم وجود أي مواطن سعودي في المبنى، وأن السفارة لم تتلقَ أي بلاغ من أي مواطن سعودي حول الحادثة.

ودعت السفارة، المواطنين ـ المقيمين والزائرين ـ إلى مملكة البحرين التواصل معها عند الحاجة والضرورة على الأرقام التالية (قسم شؤون السعوديين) (0097317537722)، (0097333500012).

وكانت الداخلية البحرينية قد أعلنت أن الدفاع المدني باشر حادثة انهيار مبنى أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 20 شخصاً بجروح.

وأوضحت الوزارة أن مبنى سكنياً قديماً من طابقين انهار في منطقة السليمانية، وباشر ما يزيد على 11 آلية للدفاع المدني و15 دورية أمنية و60 ضابطاً وفرداً و19 سيارة إسعاف الإجراءات لإنقاذ المصابين. وأضافت الوزارة، أن المعلومات تؤكد نقل 20 مصاباً للمستشفى راوحت إصاباتهم بين المتوسطة والبليغة.