السفارة لدى البرتغال تحذر من الإعصار ليزلي Leslie

المواطن - الرياض

دعت السفارة السعودية لدى البرتغال المواطنين المتواجدين هناك إلى أخذ الحيطة والحذر تحسبًا لقرب وصول الإعصار Leslie ليزلي.

وقالت السفارة في بيان مقتضب لها: نود لفت انتباه المواطنين السعوديين المتواجدين في البرتغال إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب قرب إعصار Leslie للأراضي البرتغالية.

ودعت السفارة المواطنين إلى التواصل معها في حالة الضرورة على هاتف شؤون السعوديين 351924227545 +.

وكان المركز الوطني الأميركي للأعاصير في ميامي قال في وقت سابق اليوم: إن الإعصار ليزلي وهو من الدرجة الأولى يبعد حاليًّا مئات الكيلومترات عن جنوب غرب العاصمة البرتغالية لشبونة وحوالي 935 كيلومترًا شرق جزر الأزور.

ويتحرك الإعصار في اتجاه الشمال الشرقي بسرعة 38 ميلًا في الساعة، وتصاحبه رياح تصل سرعتها القصوى إلى 75 ميلًا في الساعة.

ومن المتوقع أن يمر الإعصار شمال جزر ماديرا ثم يقترب من الجزء الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة الأيبيرية اليوم السبت قبل أن ينتقل إلى داخل البلاد غدًا الأحد.