السفارة لدى مسقط تُحذر السعوديين من العاصفة المدارية لبان

المواطن - الرياض

حذرت السفارة السعودية لدى سلطة عمان من العاصفة المدارية لبان.

وأهابت السفارة في تنبيه لها بجميع المواطنين السعوديين المقيمين في السلطنة بتوخي الحذر والالتزام بتعليمات الهيئة العامة للطيران المدني العُماني تحسبًا لتأثيرات العاصفة المدارية لبان.

كما حثتهم على التواصل مع السفارة في حالة الطوارئ على الرقم 0096899213394.

وفي سياق متصل، تشير التنبؤات الجوية في عمان إلى احتمال تأثر محافظتي ظفار والوسطى العمانيتين بالتأثيرات غير المباشرة بأمطار متفاوتة الغزارة ورياح نشطة، ربما تستمر حتى مساء يوم الجمعة المقبل.

ومن المرجح بحسب خبراء الطقس أن يكون هناك احتمالان بحسب آخر التحديثات فيما يتعلق بإعصار ”لبان”، الاحتمال الأول وهو الأكثر ترجيحًا بنسبة 70% تقريبًا، أن يكون مساره للسواحل الجنوبية باتجاه مدينة صلالة، وينعكس تأثيره بأمطار غزيرة ورياح نشطة السرعة، أما الاحتمال الثاني ونسبته 30% فهو أن يتخذ “لبان” مسارًا إلى خليج عدن باتجاه الجمهورية اليمنية.