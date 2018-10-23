السفير أسامة نقلي يقدم أوراق اعتماده للرئيس السيسي

المواطن - واس

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بقصر الاتحادية، أمس الاثنين، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي، الذي قدم أوراق اعتماده.

ونقل السفير نقلي خلال اللقاء تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لرئيس جمهورية مصر العربية، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد.

وأعرب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر عن تشرفه بأن يكون سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية الشقيقة في ظل الروابط الدينية والتاريخية وأواصر القربى التي تجمع بينهما.

وأكد السفير نقلي أن العلاقات بين المملكة ومصر تشهد طفرة غير مسبوقة في تاريخها من خلال التعاون الوثيق بين البلدين في المجالات كافة، إضافة إلى التنسيق والتشاور المشترك في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية وخدمة الأمن والسلم الإقليمي والدولي.