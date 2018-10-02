السند يدشن 3 خدمات إلكترونية لتطوير العمل الإداري

المواطن - واس

دشن الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند اليوم، عدداً من الخدمات الإلكترونية، وذلك ضمن مشروع الرئاسة في الانتقال إلى التعاملات الإلكترونية.

وتتضمن الخدمات المقدمة، خدمة المندوبيات التي تتيح توثيق أعمال الرئاسة في مشاركاتها مع مختلف الجهات الحكومية، وخدمتين إلكترونيتين لتطوير العمل الإداري.

تأتي هذه الخدمات تحقيقاً لتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، واستكمالاً لخدمات وبرامج إلكترونية أطلقتها الرئاسة العامة ومنها برنامج “أمان” الخاص بالعمل الميداني، ونظام خاص بالجولات الميدانية، إلى جانب برامج التوعية التي تعنى بتوثيق الأعمال والبرامج التوعوية، التي تتيح إدخال جميع البيانات اللازمة والحصول على تقارير إلكترونية فورية حين الحاجة.