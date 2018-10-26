السوبر السعودي المصري .. الأهلي يعود.. وآل الشيخ يرحب بالأشقاء

المواطن - مروة نبيل

عاد النادي الأهلي من جديد للمشاركة في مباراة السوبر السعودي المصري، ليواجه الاتحاد في القاهرة، يوم 27 من شهر نوفمبر المقبل، ليُعرب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ عن ترحيبه بطلب المارد الأحمر بخوض اللقاء.

كانت البداية، مع تصريحات رئيس مجلس إدارة الأهلي محمود الخطيب، الذي أكد في تصريحاته تلفزيونية لقناة الأهلي، أن المارد الأحمر لم يرفض لعب مباراة السوبر السعودي المصري من قبل، ولكنه كان يُريد تعديل المواعيد فقط.

وقال محمود الخطيب: “لم نرفض نهائيًا اللعب مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، بل إن الأمر لم يكن يتعلق سوى بالمواعيد التي لم تكن مناسبة، والجميع يرى حالة الإرهاق التي تسيطر على لاعبينا”.

وأضاف بيبو: “ناقشنا الأمر في اجتماع مجلس الإدارة الخميس، وللعلم طالبنا اتحاد الكرة في شهر يوليو أيضًا ولم نعترض ولم ننسحب ولكننا طلبنا تعديل الموعد وأيضًا طلبنا مواجهة بطل الدوري ضد بطل الكأس كما هو متعارف”.

وتابع رئيس النادي الأهلي تصريحاته قائلًا: “الأمر الذي ضايقني هو ترجمة البعض لما حدث بشكل خاطئ، ومحاولة البعض الآخر توسيع الفجوة بيننا وبين الأشقاء في السعودية الذين لم نرفض أبدًا اللعب معهم”.

وأشار بيبو إلى أنه يُرحب بمواجهة نادي الاتحاد، عقب الجلسة التي جمعته برئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، هاني أبو ريدة، قبل يومين، خاصة أنه تم تحديد أيام 26، 27، 28 نوفمبر المقبل، لاختيار التوقيت المناسب.

ولاقت تصريحات رئيس النادي الأهلي قبولًا من تركي آل الشيخ، الذي حرص على الترحيب بمبادرة المارد الأحمر؛ وطلبه لعب مباراة السوبر السعودي ضد الاتحاد.

وقال آل الشيخ عبر صفحته على “فيسبوك”: “تلقيت ببالغ السعادة والتقدير طلب الاتحاد المصري، والأخ محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي لعب السوبر السعودي المصري على كأس الملك سلمان”.

واستكمل آل الشيخ حديثه قائلًا: “من هذا المنطلق، فإنني أرحب بالأشقاء الذين نكن المحبة لهم، وللأهلي وجمهوره، الذي أعتز أن أكون أحدهم.. وفي حال تحدد الموعد، سأكون أول الحاضرين للمباراة بإذن الله”.

وأصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم، بيانًا يؤكد من خلاله إقامة مباراة السوبر السعودي المصري على كأس خادم الحرمين الشريفين بين ناديي الأهلي والاتحاد، يوم 27 نوفمبر، في القاهرة، تأكيدًا للعلاقات الأخوية بين البلدين في كافة المجالات.

وشهدت الفترة الماضية خلافات بين تركي آل الشيخ ومجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، ما دفع رئيس الهيئة العامة للرياضة للتخلي عن رئاسة المارد الأحمر الشرفية.