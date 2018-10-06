السوبر السعودي المصري .. 4 نسخ سابقة والزمالك آخر المتوجين

المواطن - مروة نبيل

عادت بطولة السوبر السعودي المصري للظهور مرة أخرى، بعد غياب 15 عامًا، بمواجهة نارية بين الهلال والزمالك على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم السبت.

وكان المسؤولين في الاتحادين السعودي والمصري لكرة القدم، قد اتفقا على إقامة بطولة السوبر السعودي المصري عام 2001، وتم الاتفاق على إقامة لقاءين لبطلي الدوري والكأس في البلدين.

وظهرت بطولة السوبر السعودي المصري للمرة الأولى عام 2001، حيث واجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الإسماعيلي في السعودية، ونجح الزعيم في الفوز بهدفين مقابل هدف في الوقت القاتل.

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عن طريق سامي الجابر، ثم سجل محمد صلاح أبو جريشة هدف التعادل، وفي الوقت الإضافي، تمكن خالد التيماوي من هز شباك الإسماعيلي بتسديدة مميزة.

واستضاف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري نظيره الاتحاد، في شهر مايو عام 2001، وتمكن العميد من الفوز على القلعة الحمراء بثلاثة أهداف مقابل هدفين في إستاد القاهرة الدولي.

وتقدم الاتحاد مبكرًا عن طريق لاعبه البرازيلي سيرجيو، وسجل ثنائية النادي الأهلي علاء إبراهيم وخالد بييو، قبل أن يُحرز نجم العميد، حسن اليامي هدفين في الوقت الإضافي.

وواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي نظيره الاتحاد في جدة، شهر يوليو عام 2003، وفاز العميد بهدف نظيف سجله حمزة إدريس في الدقيقة 110، وسط تألق شديد من حارس الفريق القاهري الذي أنقذ فريقه من فرص خطيرة.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من الفوز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف، في آخر مباراة من السوبر السعودي المصري التي أُقيمت في القاهرة، يوم 24 من شهر يوليو 2003.

وانتهت مباراة الزمالك والاتحاد بالتعادل السلبي بدون أهداف، ونجح أبناء القلعة البيضاء في حسم لقب السوبر السعودي المصري لصالحهم بركلات الترجيح بنتيجة 2/1.