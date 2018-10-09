السودان تواجه تقلب العملة بشراء ذهب بمليارات

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قال رئيس وزراء السودان، معتز موسى، أمس الاثنين: إن الحكومة لا تعتزم رفع الدعم عن السلع الأساسية، في الوقت الذي يرتفع فيه التضخم وتشهد فيه العملة تقلبًا، في وقت تعتزم السلطات شراء ذهب بـ3 مليارات جنيه.

وأكد موسى، أمام البرلمان: “لا يمكن حاليًّا الحديث عن رفع الدعم مع ارتفاع نسبة التضخم وتذبذب سعر صرف العملة الوطنية”، موضحًا أن دين السودان الخارجي يبلغ نحو 56 مليار دولار.

وتأتي تصريحات موسى بعد خفض الحكومة سعر صرف الجنيه، بموجب آلية جديدة تسمح للبنوك وشركات الصرافة المحلية بتحديد سعر الصرف يوميًّا.

وكان الجنيه تراجع في الأشهر الأخيرة بشكل غير مسبوق أمام العملات الأجنبية في السوق السوداء، مع توقعات بالمزيد من التراجع.