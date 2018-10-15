السودان يعلن تضامنه مع السعودية ضد محاولات النيل منها

السودان يعلن تضامنه مع السعودية ضد محاولات النيل منها

2018/10/15
الساعة 5:26 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أعربت جمهورية السودان عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية إزاء ما تتعرض له من محاولات من بعض القوى الدولية لاستغلال حادثة اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي.
ودعت الخارجية السودانية فى بيان صادر عنها اليوم، الجميع للسعي لتفويت هذه الفرصة على المتربصين بوحدة الصف وتضامن الأمة.
وأهاب البيان بالمملكة العربية السعودية والجمهورية التركية إلى معالجة هذه القضية في بعديها القانوني والدبلوماسي بما عرفا به من إتزان وحكمة، ومراعاة ما بينهما من وشائج وصلات وتقديرًا لوزنهما ودورهما الكبير في العالم الإسلامي.


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