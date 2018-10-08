السوق المالية تعلن تعليق تداول سهم موبايلي

المواطن - الرياض

أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) تعليق تداول سهم شركة إتحاد اتصالات في السوق ابتداء من اليوم الاثنين .

جاء ذلك بناءً على طلب الشركة وفقا لأحكام قواعد الإدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية تمهيدا للإعلان عن حدث على أن يعاد تداول السهم غدا الثلاثاء.

يذكر أن مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قرر أمس الأحد، تعليق تقديم بعض خدمات شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، لعدم وفائها بالتزاماتها التنظيمية.

وتضمنت الخدمات المعلقة لشركة موبايلي من قبل الهيئة بيع خدمات الاتصالات المتنقلة للعملاء الجدد للباقات المفوترة ومسبقة الدفع على مستوى المملكة؛ ولا يؤثر ذلك على العملاء الحاليين.

وأوضح محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن الشركة لم تف بالتزامات الترخيص الصادر لها، وعليه أقر مجلس الإدارة في نهاية عام 2017م خطة لمعالجة مخالفة الشركة وعدم وفائها بالتزاماتها بشان نسبة سعودة الصف التنفيذي الأول التابع لرئيس الشركة وهو ما يعد جزء من متطلبات الترخيص الصادر لها.