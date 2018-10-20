السيول تتدافع على المدرجات الزراعية في بللحمر و”المواطن” توثق

المواطن - سعيد مشهور - بللسمر

شهدت مراكز ومحافظات شمال منطقة عسير أمطاراً غزيرة شملت قرى مركز بللحمر، جرت على إثرها الأودية والشعاب.

وشكلت السيول وتدافعها في المدرجات الزراعية مناظر ساحرة، فيما شهدت عقبة الجعدة تساقط الأحجار بسبب غزارة الأمطار، وسط تواجد الجهات الأمنية في الموقع.

وتشهد منطقة عسير منذ عدة أيام تقلبات جوية وسقوط أمطار متفرقة أدت إلى جريان العديد من الأودية كما أدت إلى تدني درجات الحرارة في المرتفعات.

“المواطن” وثقت أمطار الخير شمال منطقة عسير.

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