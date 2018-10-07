الشؤون الإسلامية تجمع أعذب الأصوات العالمية في مسابقة المؤسس القرآنية

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_المدينة المنورة

احتشد جمع كبير من زوار ورواد المسجد النبوي الشريف للاستماع إلى أعذب الأصوات العالمية في تلاوة آيات القرآن الكريم بمقامات متعددة تلامس شغاف القلوب، جمعتهم مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في نسختها الأربعين، بتنظيم من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وأكد الزوار أن هذه المسابقة الدولية القرآنية تجمع القلوب وتقرّب البعيد وتخلق منافسة شريفة بين أبناء الأمة الإسلامية, مؤكدين أن الرعاية الملكية الكريمة لهذه المسابقات القرآنية تؤكد اهتماما وعناية بكتاب الله منذ عهد المؤسس –طيب الله ثراه- وصولاً إلى عهد العزم والحزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –يحفظه الله-.

يذكر أن المسابقة الدولية تضم 115 مشاركًا من 82 دولة من مختلف دول العالم, وتشمل 4 فروع, وانطلقت التصفيات النهائية صباح السبت حيث استمعت لجنة التحكيم إلى عدد من المتسابقين, وشهدت تنافساً كبيراً حيث إن الجميع يمتلك صوتًا جميلاً وإدراكاً جيدًا بالتجويد والتلاوة المتقنة.