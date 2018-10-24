الشؤون الإسلامية تحدد جوامع ومصليات صلاة الاستسقاء بالرياض

المواطن - واس

حدد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة الرياض، الجوامع والمصليات التي ستقام فيها صلاة الاستسقاء غداً ، وبلغ عددها (293) جامعاً و(22) مصلى في مدينة الرياض وضواحيها، ومحافظة الدرعية.

وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الرياض المكلف عبدالملك بن محمد المزروع، أن الفرع قام باتخاذ كافة الإجراءات الفنية والإشرافية والمالية لتهيئة مصليات الأعياد المكشوفة في أحياء مدينة الرياض وضواحيها؛ لصيانتها وتنظيفها وتسوية أرضيتها وفرشها بقطع السجاد المستطيل، وتأمين ما يلزمها من شبكة كهربائية وصوتية؛ لتكون مهيأة لاستقبل المصلين لهذه المناسبة المباركة.

وأفاد بأن صلاة الاستسقاء ستقام بعد الشروق بـ 16 دقيقة حسب تقويم أم القرى، داعياً الله تعالى بمنه وكرمه أن يستجيب دعاء المسلمين بنزول الغيث، ويجعل مع نزوله الخير والبركة إنه سميع مجيب، وأن يديم على هذا الوطن الغالي الأمن والأمان في ظل قيادته الرشيدة.