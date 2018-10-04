الشاذوران ما هو وما وظيفته حول الكعبة؟

المواطن - مكة المكرمة

ترددت أنباء عبر مواقع التواصل تفيد بقيام رئاسة الحرمين بإزالة الشاذوران من تحت باب الكعبة لتسهيل وقوف الزوار والمعتمرين إلى جوارها.

وبالرغم من أن البعض استحسن هذه الخطوة إلا أنه لم يتم التأكيد من جانب رئاسة الحرمين حول إزالة الشاذوران من حول الكعبة.

وقد اختلط الأمر على البعض حيث إن ما تم هو تغيير رخام أرضيات المطاف فقط الأمر الذي دفع البعض إلى الاعتقاد بأنه تمت إزالة الشاذوران من تحت باب الكعبة.

والشاذوران هو مساحة مائلة ملاصقة لأسفل الكعبة ومحيطة بها من جوانبها الثلاثة عدا جانب حجر إسماعيل، أما الشاذوران في الجانب المقابل لحجر إسماعيل فهو كدرجة واحدة مسطحة .

من جهة أخرى بدأت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي العمل على تبديل كافة سجاد المسجد النبوي استعداداً لاستقبال توافد المعتمرين من شتى بقاع الأرض للمسجد النبوي ، حيث قامت الإدارة العامة للشؤون الخدمية ممثلة بقسم السجاد التابع لإدارة تطهير وسجاد المسجد النبوي بتجديد سجاد التوسعة الغربية بالمسجد النبوي صباح اليوم ، بسجاد وطني فاخر معلم باستقامة الصفوف وذي جودة عالية .

ويأتي ذلك حرصاً من وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي لتطوير منظومة الخدمات المقدمة للزوار والمصلين بالمسجد النبوي وتسهيل أداء عبادتهم، في ظل التوجيهات الكريمة من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه في خدمة المسجد النبوي وقاصديه